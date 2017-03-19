Молодые тюменские артисты поработают в Германии

Молодежный театр-студия "БЫТЬ" пригласили в Германию. Артисты отправятся туда в рамках программы обмена в ноябре. Официальное приглашение тюменскому коллективу поступило во время церемонии закрытия Европейского фестиваля молодежных театров "Театральная революция-2017".

Как рассказала один из организаторов фестиваля "Театральная революция" Марина Деликатная, ранее немецкие режиссеры вышли с предложением о перекрестном обмене с одним из любительских театров России на свою ассоциацию. Тогда их пригласили в Тюмень – центр притяжения и развития молодежных театров страны.

Ассоциация любительских театров Германии остановила свой выбор на самобытном театре "БЫТЬ", коллектив которого еще не выезжал за границу со своими спектаклями.

Руководитель и режиссер театра-студии "БЫТЬ" Артем Васильев отметил, что за время проведения "Театральной революции" немецкая делегация и его коллектив по-настоящему подружились. По его словам, гости из Германии попали на показ спектакля "Эх ты, Ваня!"в рамках off-программы фестиваля и остались довольны увиденным.

В планах тюменской труппы показать в Германии новый спектакль и провести несколько мастер-классов. Немцы берут на себя финансовые вопросы по организации проживания и питания, а вот средства на покрытие транспортных расходов театру придется искать самостоятельно, пишет ИА "Тюменская линия".