Подсветку водонапорной башни в центре Тюмени отключат в рамках "Часа Земли"

Тюменский "Дзержинец" традиционно примет участие в крупнейшей экологической акции "Час Земли", которую проводит Всемирный Фонд дикой природы (WWF). 25 марта в 20:30 будет отключено освещение водонапорной башни имени Феликса Дзержинского в центре города, где базируется центр внешкольной работы.

Кроме того, специалисты по работе с молодежью центра совместно с НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов и волонтерскими отрядами города проведут анкетирование и специальные уроки для школьников на тему "Экологический след человека", пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

Присоединиться ко всемирной акции смогут все желающие тюменцы. Для этого необходимо 25 марта с 20:30 до 21:30 погасить дома свет и выключить не жизненно важные электроприборы.