Ишимское "Спецавтохозяйство" оштрафовали за разлетавшийся мусор

В Ишиме региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тысяч рублей МУП "Спецавтохозяйство".
В январе на мусор около полигона твердых бытовых отходов в Дымковском поселении Ишимского района в межрайонную природоохранную прокуратуру пожаловалась местная жительница. В ходе проверки информация подтвердилась.
По закону полигоны, на которых складируется мусор, должны огораживаться сеткой, которая бы задерживала легкие отходы. Использовавшее участок "Спецавтохозяйство" в месте разгрузки ограждение не установило, поэтому ветром мусор разносило по полигону и за его пределы. Как сообщает областная прокуратура, на месте были выявлены и другие нарушения природоохранного законодательства.
Еще одна жалоба на "Спецавтохозяйство" поступила от жительницы Ишима. Она рассказала, что организация своевременно не вывозит отходы с контейнерной площадки на пересечении улиц Осипенко и Путиловской.
В отношении предприятия и начальника отдела эксплуатации прокуратура возбудила административные дела по статье 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). В итоге МУП оштрафовали на 100 тысяч рублей, а уже бывшего начальника отдела на 10 тысяч рублей. На запрос прокуратуры в "Спецавтохозяйстве" заверили, что все нарушения устранили.
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