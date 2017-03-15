Ишимское "Спецавтохозяйство" оштрафовали за разлетавшийся мусор

16:20 15 марта 2017
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В Ишиме региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тысяч рублей МУП "Спецавтохозяйство".

В январе на мусор около полигона твердых бытовых отходов в Дымковском поселении Ишимского района в межрайонную природоохранную прокуратуру пожаловалась местная жительница. В ходе проверки информация подтвердилась.

По закону полигоны, на которых складируется мусор, должны огораживаться сеткой, которая бы задерживала легкие отходы. Использовавшее участок "Спецавтохозяйство" в месте разгрузки ограждение не установило, поэтому ветром мусор разносило по полигону и за его пределы. Как сообщает областная прокуратура, на месте были выявлены и другие нарушения природоохранного законодательства.

Еще одна жалоба на "Спецавтохозяйство" поступила от жительницы Ишима. Она рассказала, что организация своевременно не вывозит отходы с контейнерной площадки на пересечении улиц Осипенко и Путиловской.

В отношении предприятия и начальника отдела эксплуатации прокуратура возбудила административные дела по статье 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). В итоге МУП оштрафовали на 100 тысяч рублей, а уже бывшего начальника отдела на 10 тысяч рублей. На запрос прокуратуры в "Спецавтохозяйстве" заверили, что все нарушения устранили.

Теги: Ишим , прокурорская проверка , мусор , штрафы
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