В ФЦН Тюмени используют передовые методики борьбы с болевыми синдромами

Ассоциация нейрохирургов Тюменской области совместно с кафедрой нейрохирургии первого МГМУ им. И.М. Сеченова при активном участи Федерального центра нейрохирургии и ГБУЗ ТО "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" провели международную конференцию "Электростимуляция спинного мозга при болевом синдроме" 13 и 14 марта.

Участники познакомились с теорией и практикой революционных технологий в борьбе с болью путем применения нейростимуляции. Внедрение передовых практик в рутинную врачебную практику дает значительное улучшение качества жизни пациентов с различным спектром болевых синдромов, экстрапирамидных и других заболеваниях.

Главными спикерами конференции выступили главный врач ФЦН, врач нейрохирург, профессор и заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберт Суфианов, врач-нейрохирург ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" МЗ РФ (г.Тюмень, Россия), профессор Владимир Шабалов, а также заведующий отделением нейрохирургии Пресвитерианской больницы Далласа (США) Ричард Л. Вайнер.

По словам Ричарда Вайнера, отличительной особенностью ФЦН является постоянное стремление к получению новых знаний в области нейростимуляции, поэтому проведение конференции в Тюмени – закономерное явление.

"Без всяких сомнений, доктора федерального нейрохирургического центра очень компетентны, и я впечатлен уровнем технологий и профессионализмом работающих здесь врачей. При этом новая технология нейростимуляции, освещаемая сегодня и созданная компанией "Stimwave", достаточно недорога и проста в применении: электроды для стимуляции помещаются подкожно над нервами и способны уменьшить боль пациента в области руки, ноги, спины, при головных болях", - рассказал Ричард Вайнер.

"Представленные сегодня нашим американским коллегой устройства – это новый шаг в развитии нейростимуляции и революционный переворот в нейрохирургии: они не требуют подзарядки, работают по Wi-Fi, вживляются практически к любому нерву и значительно улучшают жизнь пациента. Я надеюсь, что мы тоже будем участвовать в разработке этого направления, и уверен, что в России большое будущее за этими установками", - подчеркнул Альберт Суфианов.

В настоящее время Тюмень является одним из лидеров по применению нейростимуляции при болевых синдромах в России, а по многоплановости предлагаемых услуг опережает многие европейские и американские клиники.

"Первоначально в России подобные технологии начали применяться в московском институте нейрохирургии им. Бурденко. Однако сейчас акцент лидерства постепенно передвигается в сторону Тюмени, поскольку с 2012 года отделение функциональной нейрохирургии накопило колоссальный опыт по всем аспектам нейростимуляции. В год здесь принимается до 200 пациентов такого профиля. Редкая клиника в США и Европе работает в таком темпе и так широко, используя нейростимуляцию и головного, и спинного мозга, и периферических нервов, а пациентам ФЦН доступен весь данный спектр", - отметил профессор Владимир Шабалов.

Основное преимущество нейростимуляции (или нейромодуляции) в том, что это – минимально инвазивная, динамичная технология, позволяющая значительно улучшить качество жизни пациента со многими хроническими заболеваниями, такими как: болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, спастические синдромы, болевые синдромы, нарушение функции тазовых органов, критическая ишемия конечностей (нарушение кровообращения в следствие, к примеру, атеросклероза).

Широко применяется электростимуляция в случаях, когда пациенту проведена операция по восстановлению кровоснабжения миокарда, коронарное шунтирование или стентирование, но сохраняются тяжелые стенокардитические боли. В таких случаях нейростимуляция спинного мозга может смягчить боль (порой вплоть до её полного исчезновения), снижается потребность пациента в лекарственных препаратах, увеличивается толерантность к физическим нагрузкам.

"Это лишь одна из опций комплексного лечения. И в случаях, если эффекта от традиционного, медикаментозного лечения недостаточно, нейромодуляция существенного улучшает качество жизни больного на многие годы", - подчеркнул Владимир Шабалов.

Участники конференции прослушали лекцию о "Хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга у пациентов с выраженным болевым синдромом", о применении стимуляции при лечении рефрактерной стенокардии и ишемии нижних конечностей, узнали о передовых технологиях стимуляции спинного мозга и пульсовой радиочастотной стимуляции дорзального ганглия (DRG).

Также присутствующие приняли участие в мастер-классе "Имплантация нейростимуляторов для радиочастотной стимуляции дорзального ганглия" на базе Областного бюро судебно-медицинской экспертизы и получили соответствующие сертификаты.

"Нейрохирургия Российской Федерации – это высокотехнологичная отрасль медицины, она должна следить за всеми инновациями мировыми трендами, и база ФЦН в Тюмени позволяет быть в тренде. Наш нейрохирургический центр является практически идеальным местом не только для внедрения передовых методов лечения, но и для тиражирования их на всю страну", - подытожил Альберт Суфианов.