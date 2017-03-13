У дорожных служб осталось две недели, чтобы подготовить Тюмень к половодью

17:10 13 марта 2017
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До 25 марта тюменские дорожные службы должны успеть очистить от снега больше трехсот городских участков.

Дорожники сосредоточили силы на зонах интенсивного подтопления. Это жилые районы Плеханово и Воронино, территория Заречных микрорайонов, Московский тракт, Крестьянские места и район Маяка. В частных секторах, где отсутствует ливневая канализация, они вывозят снег с улиц и придомовых территорий и очищают водопропускные канавы от снега и льда.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас от снега очистили треть мест от общего числа запланированных. В Ленинском административном округе прибрано 35 из 87 участков, в Центральном — 11 из 44, в Калининском — 32 из 117 и в Восточном — 4 из 10.

Теги: весна , уборка снега , половодье
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