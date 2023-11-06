Как расчистить снег в частном секторе

- Лопату нужно подготовить к снегоуборке - смазать специальной парафиновой свечой либо маслом. Тогда снег не прилипает к ней, проще пользоваться инструментом. Лопатой лучше сгребать снег к краю дорожки, а только потом черпать и скидывать. В таком случае меньше лишних движений.

Усилить эффективность уборки снега можно, соорудив бортики у лопаты. Большие сугробы не пытайтесь убирать все разом, есть риск надорвать как спину, так и лопату, - поделился дачник Матвей Кузьмин.

Также убрать снег можно с помощью таза и веревки, соли. Если снега выпало мало и он не сырой, то воспользуйтесь воздуходувом, сообщает КП-Тюмень.