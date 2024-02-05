С начала февраля в Тюмени выпало более 40% месячной нормы осадков

В первые дни февраля городе выпало 6 мм снега - 41 % от месячной нормы в 15 мм и,по прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопады продолжатся.

За минувшие сутки с тюменских улиц было вывезено порядка 24 453 кубометров снега. Сегодня в дневную смену на уборку города вышло 585 единиц спецтехники, в том числе 75 комбинированных дорожных машин (КДМ), 118 тракторов, 112 погрузчиков, 237 самосвалов, 19 автогрейдеров и других. К работам привлечено 634 дорожных рабочих.

⁣

"Во время снегопада уборка ведется по определенному алгоритму. В первые часы очищаются центральные улицы с высокой интенсивностью движения автомобилей. Осуществляется прометание проезжей части и тротуаров, очистка подходов к пешеходным переходам, остановочным карманам, вблизи социальных объектов: школы, детские сады, поликлиники... Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков", - напоминают в администрации города алгоритм уборки улиц.