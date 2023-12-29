В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы снега

За ночь с 28 на 29 декабря в городе выпала треть месячной нормы осадков - снежный покров подрос еще на 10–15 сантиметров, сообщил по итогам оперативного совещания по ликвидации последствий снегопада мэр Руслан Кухарук.

Дорожные службы сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Под особым контролем находится очистка тротуаров. Подрядчики привлекли 58 единиц дополнительной техники для вывоза снега с улично-дорожной сети. За прошедшие сутки на полигоны вывезено более 36 тысяч кубометров снега.

В борьбе с зимними осадками этой ночью было задействовано 533 единицы техники, работали почти 300 сотрудников дорожных служб. Днем вышло на уборку более 658 единиц техники и 675 рабочих.

УК необходимо усилить работу по механической уборке, расчистке тротуаров и проездов. Снегопад продолжается, всем ответственным службам важно организовать работы в выходные и праздничные дни!

"Декабрь 2023 года наверняка войдет в погодную летопись Тюмени как месяц, в котором были дни с выпадением более 50% месячной нормы осадков в сутки, почти неделю фиксировались условия для актировки с последующим резким перепадом к плюсовым температурам... С 1 декабря выпало 42,4 мм осадков, что составляет 151 % от месячной нормы", - отметил Кухарук.