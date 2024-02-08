В Тюмени за первую неделю февраля выпало больше месячной нормы осадков

На 8-е число в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы, в сравнении с 2022 годом на эту же дату их количество было всего лишь 0,2 мм, сообщили в администрации города.

Ночью на тюменских улицах работало 523 снегоуборочных машин и 299 дорожных рабочих. За прошедшие сутки с улично-дорожной сети вывезено 36,45 тысячи кубометров снега. Сегодня днем будет задействовано 644 рабочих и 669 машин, в том числе 82 комбинированные дорожные машины, 140 тракторов, 124 погрузчика, 268 самосвалов, 19 автогрейдеров и другие.

"Природа бьет рекорды, а дорожные службы сегодня делают все возможное, чтобы устранить последствия снегопада и обеспечить удобство горожан. Перед подрядными организациями стоит задача – прометание и очистка дорог от снега с последующим вывозом на полигоны. Дорожники отрабатывают замечания и сообщения по проблемным территориям, поступающие на портал "Тюмень – наш дом" и на страницы социальных сетей от жителей", - комментируют ситуацию в администрации города.