Посетители ПРОДЭКСПО-2017 смогут выиграть недельный запас продукции "Золотые луга"

Специализированная выставка "ПРОДЭКСПО-2017. Продукты питания. Ярмарка сельхозпродукции" пройдет в Тюменском выставочном зале с 15 по 19 марта. Для участия в розыгрыше нужно будет на выставке сфотографироваться с ростовой куклой "Ацидофилин" и выставить фото в инстаграм с хэштегами #золотыелуга #ацидофилин72. Профиль на момент розыгрыша должен быть открыт. Итоги конкурса подведут 22 марта.

Кроме того, непосредственно на самой выставке "Золотые луга" проведут дегустацию натуральной молочной продукции. В выставочном зале по адресу: улица Севастопольская, 12 компания займет стенд №45, там же можно будет приобрести продукты производителя. Время работы выставки – с 10:00 до 17:00.

Отметим, выставка "ПРОДЭКСПО-2017" ежегодно собирает производителей сельскохозяйственной продукции из Тюменской области, Уральского федерального округа и многих городов России. К примеру, в 2016 году ее посетили более 13 тыс. человек: представители органов власти, руководители и работники предприятий торговли, переработки, АПК, смежных отраслей народного хозяйства и рядовые горожане. Для многих эта специализированная выставка стала стартом успешного бизнеса, мероприятие сопровождается насыщенной деловой программой и обширной информационной поддержкой.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".