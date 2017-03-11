Тобольские логопеды используют новые методики лечения речевых расстройств

Логопеды отделения дневного пребывания с ограниченными возможностями здоровья социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Тобольске применяют для лечения речевых расстройств коррекционно-развивающие программы с использованием технологий функционального биоуправления.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в основе метода лежит принцип биологической обратной связи (БОС). Это новое слово в восстановительной медицине. Метод основан на сознательной стимуляции развития внутренних резервов организма. Биоуправление помогает "выйти на контакт с собственным мозгом" и освоить навык саморегулирования.

К примеру, с помощью БОС возможно целенаправленно обучить правильному "речевому" дыханию, снизить эмоциональное и мышечное напряжение и т.д.

В конце 2016 года в тобольский центр поступил программно-аппаратный комплекс БОС "Комфорт – Лого". За два месяца его практического применения проведено 20 консультаций родителей, воспитывающих детей с различными рече­выми нарушениями, 70 коррекционных занятий с детьми.

"Комплекс "Комфорт – Лого" мы используем недавно, но уже видны позитивные сдвиги в работе с детьми. Так, за десять занятий у четырехлетней девочки с диагнозом "врождённая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость", удалось добиться улучшения понимания речи на бытовом уровне. Ребенок с желанием общается с другими детьми в группе", - отметила логопед центра Татьяна Дзюбенко.