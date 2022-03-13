Спортсменов с ограниченными возможностями обучают в Тюмени

В Тюмени детям с ограниченными возможностями здоровья помогают в спортивно-адаптивной школе "НЕГЕ". Занятия проводят даже для самых маленьких тюменцев. Адаптивная физкультура включает в себя элементы лечебной. Занятия составляют из упражнений, с которыми ребенок точно справится. Помогают подбодрить детей музыка и игры.
"Это очень здорово, когда после работы с тобой ребенок с ДЦП встал самостоятельно, сделал несколько шагов и остался стоять, не упал и не потерял равновесие", - рассказала Вслух.ру тренер по адаптивной физической культуре Татьяна Важенина.
Максим Краснов, например, уже достиг больших результатов – он трехкратный победитель первенства России по легкой атлетике.
В тюменской школе занимаются более 500 человек с ОВЗ. Они осваивают биатлон, плавание, легкую атлетику. Максим Краснов, например, в прошлом году стал трехкратным победителем первенства России по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов.
"Перед собой я ставлю грандиозные планы: участие в Паралимпиаде в 2024 году", - поделился Максим Краснов.
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