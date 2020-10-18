В Тюмени проводят онлайн-уроки по пальчиковому рисованию

Педагог-психолог тюменского центра "Родник" Валерия Тюрина проводит мастер-класс "Рисуем пальчиками" в онлайн-формате в рамках обучающего проекта "СЕМЬ секретов счастьЯ" для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и хроническими заболеваниями.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, видеоуроки можно найти в официальной группе центра "Родник" ВКонтакте.

Педагог отмечает, что пальчиковое рисование помогает в ходе творческого процесса понять психологическое состояние ребёнка. Такие занятия укрепляют отношения детей с родителями, развивают их эстетически.

"Мы знакомим ребят с цветами и оттенками, развиваем мелкую моторику, воображение, концентрацию внимания, а также рисование помогает снять психоэмоциональное напряжение", - говорит Валерия Тюрина.

Дети рисуют в удобной одежде, которую не жалко запачкать, на большом листе бумаги специальными "пальчиковыми" красками. Они безопасны для здоровья малышей, так как не содержат вредных компонентов, не капают и легко смываются с рук, отстирываются с одежды.

Программа "СЕМЬ секретов счастьЯ" создана в рамках гранта Фонда поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.