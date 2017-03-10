В Тюменском районе готовятся к сезону пожаров

Профилактические меры и необходимость создания отрядов добровольных пожарных в пожароопасный сезон обсудили накануне на заседании районной комиссии по ЧС.

В Тюменском районе с лесными участками граничат тринадцать населенных пунктов, двадцать три садоводческих товарищества, девять детских оздоровительных лагерей и три объекта экономики. По словам начальника МОНД №9 регионального управления МЧС Владимира Носова, на наиболее уязвимых территориях надо будет провести своевременную очистку, обеспечить свободный проезд транспорта к зданиям и сооружениям и исключить бесконтрольный отжиг сухой травы.

Для обеспечения противопожарной безопасности будет проводиться регулярное патрулирование территорий. Как отметил заместитель начальника 19-го ОФПС по Тюменской области Ильгиз Назмутдинов, создание в муниципальных образованиях и населенных пунктах патрульных и патрульно-маневренных (имеющих возможность потушить небольшой пожар) групп позволит оперативно реагировать на очаги возгорания. Выявление в запрещенных местах людей в пожароопасный период возложат на патрульно-контрольные группы, куда войдут сотрудники правоохранительных органов. Нарушителям придется уплачивать административные штрафы.