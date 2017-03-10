На выходных в Тюмени сохранится весенняя погода

В предстоящие выходные, по прогнозу виртуальных синоптиков, погода в Тюмени значительно не изменится. Сегодня, 10 марта, температура воздуха днем составит около минус 2 градусов, осадков не ожидается.

В субботу столбик термометра поднимется до минус 1 градуса, будет солнечно. В воскресенье воздух прогреется до 2 градусов выше нуля, без осадков. Такая же погода сохранится в начале следующей недели.