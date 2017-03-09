Тюменские фронтовики дарили цветы в автобусах

Активисты Общероссийского народного фронта 8 марта порадовали очаровательных тюменок тюльпанами.

Сначала участники акции дарили цветы пассажиркам и кондуктору автобуса №14, отъехавшего с остановки "Цветной бульвар", затем пересели в автобус маршрута №30. Между пересадками они поздравляли женщин на остановках. Часть цветов мужчины вручили прохожим, гуляющим с детьми в небольшом сквере дамам, нескольким автомобилисткам, остановившимся на красный сигнал светофора.

"Любой представительнице прекрасного пола, будь то маленькая девочка или бабушка, приятно получить поздравления в виде цветка, в данном случае тюльпана - неизменного символа наступающей весны", - отметил член штаба ОНФ в Тюменской области Евгений Захаров.

"Радостно видеть улыбки на лицах самых прекрасных женщин лучшего города Земли", - добавил активист ОНФ в Тюменской области Евгений Филисюк.