О визите в Тюмень одного из Романовых расскажет выставка

В музее-усадьбе Колокольниковых открылась экспозиция, посвященная 180-летию посещения Тюмени цесаревичем Александром Николаевичем.
В 1837 году девятнадцатилетний наследник русского престола, будущий император Александр II, только что закончивший основной курс обучения, вместе со свитой совершил большое путешествие по Российской Империи. 31 мая Александр прибыл в Тюмень со стороны Екатеринбурга по Московскому тракту. В вышедшей в 1841 году книге "Посещение Сибири государем-наследником-цесаревичем" это событие описывается так: "Экипаж приблизился, остановился у триумфальных ворот, именно на этот случай воздвигнутых, и Тюмень восторжествовала небывалому еще счастью". Александр остановился в доме городского головы, нынешнем здании музея-усадьбы Колокольниковых. В Тюмени он пробыл два дня.
Как сообщает пресс-служба музейного комплекса Словцова, на выставке представлены памятные моменты истории, связанные с пребыванием цесаревича в нашем городе.
Посмотреть экспозицию в усадьбе Колокольниковых (Республики, 18) можно до 31 марта. Билет стоит 30 рублей.
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