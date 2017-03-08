Тюменские предприниматели борются за доверие потребителей

III Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса "Лидер доверия потребителей-2017" впервые стартует в Тюменской области. Заявки принимаются до 15 марта.

Раньше подобный конкурс проходил только в северных округах. В этом году за победу в 12 номинациях будут бороться представители трех субъектов РФ. Уже поступило 42 заявки от участников, 20 из них – это тюменские предприятия.

С 15 марта по 27 апреля будет проходить заочное голосование членов жюри, затем полученные данные суммируются и определятся победители. Лидеров объявят 27 апреля в ДК "Нефтяник". Лучшие по номинациям получат золотые статуэтки и дипломы.

Организаторы отмечают, что за время проведения конкурса предприятия участников посетят известные и узнаваемые персоны, что позволит увеличить популярность организации, пишет "Вcлух.ру".