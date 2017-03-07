Участники Клуба экспертов Тюменской области подняли вопрос родительского безразличия

Почему безразличие родителей к своим детям может обернуться трагедией, и можно ли этого избежать? Как бороться с учащающимися случаями нападения на врачей "скорой помощи"? Каким образом Минэкономразвития собираются "обелить" российскую экономику? Ответы на эти вопросы на минувшей неделе искали участники Клуба экспертов Тюменской области.

Юлия Стравинская подняла проблему безразличия родителей к повседневной жизни своих детей. Поводом послужил факт изнасилования тюменским 9-классником 11-летней девочки, пришедшей на свидание с будущим преступником в подвал по собственной воле.

"Если ребенок влюблен так, что аж с ума сходит по какому-то виртуальному мальчику, это трудно не заметить. И зачем 11-летняя девочка пошла в подвал к парню, который прямым текстом заявил, что жаждет с ней переспать? Ну, вряд ли её силком туда тащили, так ведь. Хорошо, маленькая и неразумная, но, опять, родители неужели не могли объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, и что плохо уединяться с незнакомыми мальчиками в подвалах?" - возмутилась Юлия Стравинская.

"Безусловно, вина родителей есть. Но я опять скажу банальные вещи. Если раньше влюбленного ребенка можно было видеть в живую, видеть их отношения, то теперь, в соцсетях, их любовь выглядит совсем иначе. Многие дети переписываются с кучами фейков и всяких непонятных клоунов в инете. Ребенок может скрывать "друзей", может удалять переписки. Ну, в 11-15 лет уже детки-то умные и легко умеют скрывать от родителей "правду жизни". Попробуйте вот так отследите на раз-два", - добавляет Евгения Ноговицина.

По мнению Юлии Стравинской, современным родителям необходимо уделять детям больше внимания. Так, подобных инцидентов действительно проще избежать, если реализовать инициативу контроля и ограничения доступа подростков в социальные сети. С предложением к экспертному сообществу обсудить подобные меры выступил, в частности, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Пересторонин.

Постоянный участник клуба профессор Пушкарь рассказал о трудностях работы медиков. За последнее время участились случаи нападения на врачей "скорой помощи", коснулось это и тюменской "матрешки". В связи с этим всё чаще звучат предложения выдавать бригадам табельное оружие или хотя бы ужесточить наказание за причинение вреде здоровью врачу "при исполнении". Внесли свои ценные предложения по преодолению проблемы и эксперты клуба.

"Оружие точно не выход, пусть даже электрошокер. Нужно населению как-то донести через средства массовой информации, через школы (подрастающему поколению), что скорая - не такси, в каких случаях вызывать, в каких нет. В каких везти самостоятельно и главное - куда. Потому что смуту наводят врачи поликлиник: говорят, если что, звоните в скорую... А потом имеем недовольство со стороны тех, кому было реально нужно, но ждать приходится часами", - уверен Евгений Лепешкин.

"Полагаю необходимым вместо декриминализации статей УК и амнистий всех мастей радикально ужесточить наказание за нападение на медработников. И без всяких судейских ужимок, реверансов и псевдогуманных приговоров отправлять в трудовые лагеря на длительный срок за посягательство на медперсонал. Равно как и за иное злостное нарушение общественного порядка и преступления против личности", - полагает Илья Глущенко.