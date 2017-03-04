В Тюмени открылся центр госуслуг для предпринимателей

Фото: Тюменская линия

С начала марта больше тысячи человек посетили открывшийся в Тюмени центр "Мои документы", ориентированный на информирование и предоставление госуслуг в сфере бизнеса.

В новом центре работают 48 окон на двух этажах. Его специалисты готовы проконсультировать предпринимателей насчет выбора организационно-правовой формы, мер государственной поддержки, услуг корпорации по развитию МСП и лицензирования отдельных видов деятельности.

"В новый центр может обратиться как человек, который только планирует открыть свое дело, так и человек, который уже работает на себя давно. Начинающему окажут консультативную поддержку по регистрации, причем одновременно можно подать документы на открытие банковского счет, а уже работающий предприниматель сможет найти новые возможности для ведения своего дела. В центр для бизнеса могут обращаться и физические лица. Здесь оказываются все услуги, которые предоставляются в других центрах "Мои Документы" в Тюмени", — отметил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Центр находится на улице 50 лет Октября, 57А и работает с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.