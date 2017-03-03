Альберт Суфианов: нейрохирурги Пакистана внимательно следят за развитием российской медицины

Делегация Федерального центра нейрохирургии Тюмени посетила международную конференцию в Пакистане, которая собрала около 50 лекторов из разных стран – Непала, США, Японии, Кореи и других. В качестве одного из экспертов и спикеров выступил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Тюменские врачи прибыли в город Карачи по приглашению местного нейрохирурга Салмана Шарифа, который уже посещал аналогичные мероприятия в ФЦН Тюмени. В рамках конференции прошла лекционная часть, а также состоялись мастер-классы по спинальной нейрохирургии и хирургии основания черепа.

Альберт Суфианов представил слушателям два доклада, первый из которых касался хирургии основания черепа, по этой же теме он провел кадаверный мастер-класс, а второй – о современных технологий, используемых в тюменском центре нейрохирургии.

"Второй доклад вызвал особую заинтересованность участников. Даже опытные профессора, которые поначалу отнеслись к этой теме скептически, посчитав, что ничего сверхъестественного и нового они от нас не узнают, остались под впечатлением. Один из ведущих пакистанских нейрохирургов заявил, что сегодня нужно обратить свой взор на Россию, пересмотреть возможности сотрудничества, и это касается не только медицины, но и других сфер", - пояснил Альберт Акрамович.

По словам профессора, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени примечателен тем, что, территориально находясь на стыке Европы и Азии, он саккумулировал в себе лучшие технологии с обеих сторон, которые могут дополнять друг друга и становиться основой для еще более усовершенствованных новшеств.

"Особенно у нас развиты технологии лечения эпилепсии, по этому направлению мы сейчас очень плотно работаем, эндоскопические технологии и методы интероперационной визуализации, которые сегодня стремительно развиваются во всем мире, позволяют хирургам увидеть во время операции то, что незаметно невооруженным глазом", - рассказал он.

Тюменские врачи поделились впечатлениями от посещения одной из крупнейших нейрохирургических клиник Азии, расположенной в пакистанском городе Лахоре. Большое семиэтажное здание, рассчитанное на 500 коек, сегодня находится не в лучшем состоянии, но пакистанцы видят перспективу дальнейшего развития своей медицины, строят новые операционные.

"Оборудование не самое новое, но им можно выполнять операции. И надо сказать, что пакистанских врачей отличает именно большой практический опыт, ведь это очень густонаселенная страна, например, город Карачи по населенности вдвое превосходит Москву. Потребность в нейрохирургической помощи высока, врачи проводят огромное количество операций. Большинство из них обучались в Англии, США, Германии, так что нельзя сказать, что они недополучили каких-то знаний", - отметил заведующий детским отделением, врач-нейрохирург ФЦН Юрий Якимов.