В Тюмени выберут лучшую сотрудницу полиции

15:34 02 марта 2017
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Фото: instagram.com/umvd72

В седьмой раз в преддверии Международного женского дня областное управление МВД проводит конкурс "Мисс полиция — 2017".

В этом году за титул борются девять сотрудниц различных подразделений органов внутренних дел. Девушки показывают свои способности в зачетах по физической и профессиональной подготовке — стрельбе из табельного оружия и рукопашном бою. Не обойдется конкурс и без творческих выступлений. 

Как и в предыдущие несколько лет, победительниц в основных номинациях определит профессиональное жюри, а неформально выбрать лучшую сотрудницу смогут интернет-пользователи. Проголосовать можно на странице регионального МВД в Instagram, поставив отметку "нравится" под фотографией участницы (голос зачтут, если вы подписаны на аккаунт).

Теги: конкурс , полиция , УМВД
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