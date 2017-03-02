В Тюмени выберут лучшую сотрудницу полиции

В седьмой раз в преддверии Международного женского дня областное управление МВД проводит конкурс "Мисс полиция — 2017".

В этом году за титул борются девять сотрудниц различных подразделений органов внутренних дел. Девушки показывают свои способности в зачетах по физической и профессиональной подготовке — стрельбе из табельного оружия и рукопашном бою. Не обойдется конкурс и без творческих выступлений.

Как и в предыдущие несколько лет, победительниц в основных номинациях определит профессиональное жюри, а неформально выбрать лучшую сотрудницу смогут интернет-пользователи. Проголосовать можно на странице регионального МВД в Instagram, поставив отметку "нравится" под фотографией участницы (голос зачтут, если вы подписаны на аккаунт).