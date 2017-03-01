Главный полицейский области принимает поздравления

Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов сегодня отмечает день рождения - ему исполнилось 53 года.
Редакция "NewsProm.ru" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Юрию Петровичу здоровья и успехов в работе.
Напомним, Юрий Алтынов был назначен на должность начальника Управления МВД России по Тюменской области 4 июля 2014 года указом президента Российской Федерации
Фото - группа Тюменская полиция в ФБ.
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