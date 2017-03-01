В ФЦН Тюмени пройдет образовательный курс по спинальной хирургии

Образовательный курс по спинальной хирургии с мастер-классом по оперативному доступу при вертебральной патологии пройдет в Тюмени 2 и 3 марта на базе Федерального центра нейрохирургии и областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Участники мероприятия смогут следить за ходом операций по видеотрансляции.

Организатором курса выступает Ассоциация нейрохирургов Тюменской области при участии кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М Сеченова.

Курс пройдет под руководством главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова и представителя Центра лечения позвоночника Maria-Hilf-Hospital (Штадтлон, Германия) Томаса Любберса.

В первый день конференции Томас Любберс проведет лекции о технике перкутанной спинальной эндоскопии, эндоскопической анатомии люмбального форамминального отверстия и на другие темы. После этого будет организована видеотрансляция из операционной, по которой участники смогут наблюдать эндоскопическую трансфораминальную хирургию позвоночника. Также состоится кадаверный мастер-класс "Интерламинарные и трансфораминальный доступы".

Второй день образовательного курса начнется с еще одной трансляции, демонстрирующей эндоскопическую заднелатеральную хирургию позвоночника. Затем Томас Любберс расскажет о личном опыте использования оптимизированной системы SpineTIP для перкутанной эндоскопической люмбальной декомпрессии. В завершение программы пройдет кадаверный мастер-класс "заднелатеральный доступ". По окончании образовательного курса все слушатели получат сертификаты.