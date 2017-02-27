Роспотребнадзор сообщил, чем чаще всего болели тюменцы в минувшем году

По итогам 2016 года в Тюменской области заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С снизилась в два раза, малярией - в 1,5 раза, дизентерией - в 1,8 раза, скарлатиной - в 1,4 раза, лямблиозом - на 30%, сифилисом и ветряной оспой - на 20%, чесоткой - на 15%. Случаи брюшного тифа, полиомиелита, дифтерии, кори, эпидемического паротита, столбняка, туляремии, лептоспироза, бруцеллеза, геморрагической лихорадки, сибирской язвы не зарегистрированы. Однако жители области стали чаще страдать от острых кишечных инфекций, вызванных норо- и ротавирусами.

Эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2015-2016 гг. характеризовался умеренной интенсивностью, снижению показателей способствует, по мнению специалистов, ежегодная иммунизация населения. Предэпидемический период 2016-2017 гг. не стал исключением: против гриппа привито 582 408 человек - 40,7% от совокупного населения.

Детская заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась на 3%. План вакцинации против пневмококковой инфекции среди детей выполнен на 100%, привито 45432 ребенка.

Описторхозом стали болеть на 10% меньше, но в целом заболеваемость паразитарными болезнями осталась на прежнем уровне, чаще регистрируется у больных токсокароз и энтеробиоз.

По поводу присасывания клещей в эпидсезон 2016 года в медучреждения обратились 11 170 жителей Тюменской области - на 17,6% меньше, чем в предыдущий период. Не было случаев присасывания клещей на территориях детских и оздоровительных учреждений.

В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в области является стабильной, во многом благодаря своевременному проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.