В Тюмени объявят имена лучших педагогов года

Торжественная церемония закрытия межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2017" пройдет 3 марта в Тюмени. Начало в 14 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26).

В этом году за почетное звание лучшего в очном этапе боролись 73 педагога. Конкурсные испытания длились в течение нескольких дней. Участникам предстояло продемонстрировать свое мастерство и профессионализм на открытых занятиях с детьми, мастер-классах и самопрезентациях, защитить образовательные программы и разработать собственные проекты. Члены жюри оценивали мастерство и творческий подход, новизну и оригинальность педагогических идей.

Победители будут определены в девяти номинациях: "Учитель года – 2017", "Воспитатель года – 2017", "Педагог-психолог года – 2017", "Библиотекарь завтрашнего дня", "Лучший педагог дополнительного образования" (в области культуры), "Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий", "Лучший руководитель клубного формирования культурно-досугового учреждения", "Педагог дополнительного образования", "Тренер-преподаватель" (в области спорта и молодежной политики), сообщили в городском департаменте образования.