Тюменским депутатам расскажут о кинопедагогике

Организаторы кинофестиваля "Ноль плюс" проведут презентацию для депутатов Тюменской областной думы, в которой продемонстрируют возможности использования кино в образовательных целях.

Как рассказал директор по связям с общественностью и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко, 9 марта оргкомитет представит депутатам кинопрограмму, которая включает проект по удаленному использованию детского и семейного кино в образовательном процессе школ и учреждений культуры.

"Депутаты поддерживают проект на протяжении трех лет. В рамках встречи мы подведем результаты нашей работы, поговорим о перспективах программы. Также одной из тем станет популяризация "Кинопедагогики" и внедрение ее в школы Тюменской области", - отметил Александр Школенко.

Программа включает в себя кинофестиваль "Ноль Плюс", внушительный фильмофонд из работ режиссеров со всего мира, образовательную программу "Кинопедагогика", киношколу, онлайн-платформу с бесплатным доступом к фильмам для образовательных целей. Оргкомитет надеется заручиться дальнейшей поддержкой облдумы, пишет "Вcлух.ру".