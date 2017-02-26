В Тюмени появился анонимный клуб для подростков

В тюменском центре "Дзержинец" проводят мероприятия с трудными подростками в так называемом низкопороговом клубе. Здесь в свободном и анонимном формате дети могут пообщаться, организовать свой досуг, получить консультации и советы от наставников.

Низкопороговый клуб – это один из методов работы с несовершеннолетними с асоциальным поведением. Особенность в том, что детям ничего не навязывают, занятия и мероприятия учитывают интересы подростка, его потребности и реальные проблемы. Так, на базе центра работает клуб общения, творческая студия, "Школа права", киноклуб.

Для профилактики девиантного поведения подростков волонтеры центра "Дзержинец" провели эксперимент. Педагоги-наставники клуба побывали в коррекционной школе №2, в пробном занятии поучаствовали семь несовершеннолетних из группы риска. Подростки пообщались со своими наставниками, поиграли в настольные игры, получили индивидуальные консультации.

Дети и педагоги смогли наладить контакт друг с другом, поэтому подобную работу планируется продолжить и в других школах города, пишет "Мегaтюмень".