Большинство тюменцев высказались за традиционное празднование Масленицы

Более 80% тюменцев, участвовавших в опросе на портале проекта "Я решаю!", проголосовали за традиционное празднование Масленицы. Еще 12% поддержали идею проведения флешмоба, пишет ИА "Тюмeнская линия".

Активное участие в празднике на Цветном бульваре примут 58% проголосовавших. 33% признались, что особенностью этой недели для них станет поедание блинов. Для 15% неделя должна запомниться тем, что пройдут массовые гулянья, 17% намерены ходить в гости.

В воскресенье каждый житель и гость нашего города сможет проводить зиму с размахом и принять участие в массовых гуляньях. Фольклорные праздники, как и просили тюменцы, пройдут во всех районах города. Гостей праздника ждут игры, развлекательные программы и конкурсы.

В духе традиционных русских широких гуляний запланирована программа на Цветном бульваре. На сцене творческие народные коллективы города представят песни, танцы да забавы, всех гостей ожидают яркие и запоминающиеся выступления, театрализованная зарисовка, а в перерывах между выступлениями – знакомство с масленичными традициями, конкурсы с призами от организаторов и партнеров мероприятия. Самые смелые и сильные смогут проявить свои способности во время проведения конкурса по поднятию гири и творческого конкурса по исполнению народных частушек.

На протяжении всего гулянья будут работать интерактивные площадки, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым: "Перетягивание каната", "Богатырские бои", "Шапочный турнир", "Народные танцы и игры", "Вертелка", "Поцелуйные игры", "Бег в мешках", "Метание валенка". Будет организована территория развлечений для всей семьи: "Снежный тир", "Всадник", "Три ноги", "Казачьи забавы для детей".

Благодаря сервису "Город онлайн" на портале "Тюмень – наш дом" можно посмотреть, как проходит праздник на Цветном бульваре.