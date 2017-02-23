Экомобиль готов принять вторсырье от тюменцев

В Тюмени после долгого перерыва вновь заработал экомобиль – выездной пункт приема вторсырья, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".
Выезжающая раз в две недели газель позволяет сдать на переработку и тем самым дать вторую жизнь бумаге и нескольким видам пластика и сократить объемы отходов, бесцельно захораниваемых на полигоне.
Начать вести экологичный и безотходный образ жизни может любой желающий. Следующий выезд экомобиля состоится 4 марта. С 11 до 12 часов экомобиль будет ждать раздельнособирающих на Малыгина, 51. Сдать можно пакеты и пленку, полипропиленовую и полистирольную тару от пищевых продуктов, макулатуру, алюминиевые баночки.
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