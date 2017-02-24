Тюменские общественники высоко оценили работу областной больницы в Тобольске

Областная больница №3 в Тобольске получила высокие оценки общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области, который составил рейтинг больниц и поликлиник региона, учитывая, главным образом, мнение пациентов.

Как сообщили в областном департаменте, тюменцы отметили прогресс в работе областной больницы. К примеру, в прошлом году здесь внедрили новую технологию лечения грыжи через проколы, что позволяет поднять пациента на ноги уже через день. До нового года провели 21 такую операцию, а в 2017 планируют сделать их более сотни.

При поддержке губернатора Тюменской области Владимира Якушева больница получила ультразвуковое оборудование для восстановления зрения. Технология дает возможность заменить хрусталик, не извлекая, а измельчая его ультразвуком, что существенно снижает послеоперационные риски.

Высокие технологии используют и в кардиохирургии. В 2016 году врачи отделения стали наблюдать своих пациентов дистанционно при помощи специальных приборов, которые следят за состоянием сердца пациентов и информируют врачей о динамике сердечной деятельности. При возникновении сбоев доктор получает смс-уведомление и сразу вызывает пациента на осмотр.

В 2017 году медучреждение планирует полностью внедрить электронные медицинские карты, усовершенствовать компьютерное оборудование в стационаре и отделениях, а также внедрить электронную систему управления медицинскими процессами.

