Молочный комбинат "Ситниковский" отметит в этом году 85-летний юбилей

Одному из старейших предприятий Тюменской области, молочному комбинату "Ситниковский", исполнится в этом году 85 лет. За свою богатую историю завод пережил и взлеты, и падения, но на сегодняшний день он остается в лидерах по производству цельномолочной продукции и творожных изделий в Западной Сибири и Уральском Федеральном округе.

Молочный комбинат "Ситниковский" был основан в 1932 году и стал первым в СССР предприятием по производству сгущенного молока. В 1990-е годы вместе со всей страной комбинат пережил сложнейший кризис. Несмотря ни на что, сегодня "Ситниковский" продолжает развиваться, являясь филиалом АО "Золотые луга".

За последние несколько лет завод пережил глобальную модернизацию, но сохранился главный принцип работы – ориентированность на производство натуральных и качественных продуктов.

В 2013 году в селе Ситниково закончилось строительство нового цеха по выпуску цельномолочной продукции производительностью до 280 тонн в сутки с полностью закрытым циклом технологического процесса от приемки сырья до расфасовки в потребительскую упаковку, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции.

В начале 2014 года на МК "Ситниковский" была установлена новая линия по производству ультрапастеризованного молока, позволившая расширить ассортиментный перечень ТМ "Золотые луга". Сегодня комбинат "Ситниковский" способен принимать на переработку до 500 тонн молока в сутки.

"В данный момент предприятие может перерабатывать 500 тонн молока в сутки. Мы осваиваем все новые виды продукции. Гордимся, что наши продукты экологически чистые, значит, и в Омутинском районе, и в Тюменской области будут расти здоровые дети. Наш комбинат – активный участник общественной жизни района, наши сотрудники знают, что на МК "Ситниковский" есть все возможности для карьерного роста и саморазвития", - отметил директор филиала компании "Золотые луга" - МК "Ситниковский" Александр Велижанин.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".