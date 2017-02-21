Масленица с компанией "Золотые луга": для вкусных румяных блинов нужны качественные ингредиенты

Началась Масленичная неделя, которая порадует тюменцев веселыми праздниками, длинными выходными и, конечно, изобильным столом, главным угощением которого традиционно являются блины. Чтобы это лакомство удалось на славу, важно использовать качественные, свежие продукты, считают в тюменской компании "Золотые луга".

Одно из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири – АО "Золотые луга" подготовило целую серию мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы.

В Челябинске гулянья начнутся уже 25 февраля. В Городском саду в 12:00 в рамках городского праздника состоится дегустация продукции торговой марки "Живи здорОво", будут проводиться конкурсы с призами и раздача шаров. Аналогичная программа пройдет в 14:00 на площади Кировки.

В воскресенье, 26 февраля, празднества с участием "Золотых лугов" запланированы сразу в нескольких городах. В Тюмени Масленицу будут отмечать на Цветном бульваре, здесь помимо традиционной дегустации молочной продукции и конкурсов проведут викторину. Насыщенная программа ожидает гостей Воронинских горок, где все желающие смогут попробовать продукцию тюменской компании, а также блины, испеченные из молока ТМ "Золотые луга".

В Ялуторовске компания поучаствует в традиционном выпекании самого большого блина. Его будут готовить из молока ТМ "Золотые луга". Получится ли жителям установить новый рекорд? Будем болеть за участников необычного действа вместе с ростовой куклой Ацидофилином. Здесь также пройдет дегустация и продажа свежей и полезной молочной продукции, а маленькие посетители получат веселые воздушные шары.

В Омске дегустация и конкурсы от компании стартуют в 11:00 в парке "30 лет ВЛКСМ". В Ишиме компания примет участие в традиционной ярмарке местных сельхозпроизводителей. Начало в 10:00 в городском парке.

Коллектив компании "Золотые луга" поздравляет земляков с солнечным праздником и наступлением весны, и напоминает, что залог любого вкусного блюда – это не только кулинарный талант, но и правильно подобранные ингредиенты. Качественные продукты, изготовленные из натурального местного сырья, не подведут умелых хозяек, сделают застолье не только приятным, но и полезным.

Молоко – один из основных ингредиентов масленичного угощения. Здесь есть одно исключение из правил - оно должно быть от хорошего производителя, но необязательно максимально свежим. Некоторые и вовсе любят готовить блинчики из чуть скисшего молока. Но при этом важно, чтобы продукция была без лишних добавок, консервантов и других увеличителей срока годности. Натуральное – всегда лучше и вкуснее.

При жарке блинов предпочтение лучше отдать растительному маслу, так они получатся не слишком жирными, если соблюсти пропорции и не переборщить. А вот подчеркнуть вкус лакомства можно, смазав блины небольшим количеством натурального сливочного масла. Вряд ли дешевый фальсификат порадует гостей и домочадцев тем самым нежным вкусом, знакомым с детства, ведь в его составе может присутствовать пальмовое масло, которое, особенно при таянии, дает неприятный привкус.

Подавать блины можно с огромным количеством разнообразных добавок – ягодами, джемом, сиропом, вареньем, а самые популярные на российских столах – сгущенное молоко и сметана. Последнюю можно выбрать разной жирности, но также обязательно свежую и натуральную. Кроме того, можно приготовить блины с начинкой, например, с творогом.

Отметим, продукция компании "Золотые луга" уже неоднократно подтверждала качество своей продукции на многочисленных выставках и фестивалях, а отличные вкусовые свойства – на ярмарках и дегустациях. Предприятие со всей точностью соблюдает технологии производства молочной продукции, делая упор на свежести, натуральности и максимальной пользе для потребителя. В подтверждение этому компания вошла в список Честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор, получила медаль "За смелость" за отсутствие фальсификата.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".