Предстоящие выходные тюменцы проведут в путешествиях

По данным международного туристического метапоиска momondo, спрос среди самостоятельных туристов из Тюмени на поездки на февральские праздники в 2017 году вырос на рекордные 232%, из России в целом – на 231%.

Самыми востребованными направлениями у тюменцев являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В целом путешествия по стране выбрали 72%. Помимо вышеперечисленных, в топ-10 входят также Симферополь, Новый Уренгой, Красноярск и Томск.

Правда, по популярности они несколько уступают Минску и Гоа, которые занимают четвертую и пятую строчку рейтинга. Некоторые тюменцы праздники проведут в Италии, Германии (Мюнхен на десятой строчке), Латвии и Норвегии.

"В целом к Европе начала возвращаться популярность еще в период новогодних праздников. Однако теперь тренд проявился значительно ярче. Непродолжительные поездки на праздники все-таки не так сильно бьют по бюджету, как длительный отпуск", – отмечает представитель momondo в России Ирина Рябовол.

Исследование осуществлялось по более чем 196,5 тыс. запросов, сделанным за последние шесть месяцев, на авиаперелеты из России в период с 22 по 26 февраля 2017 года и 19-23 февраля 2016 года.