Сотрудницы ГИБДД поздравят автомобилистов с 23 февраля

10:17 21 февраля 2017
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Фото: zapad24.ru

В Тюмени работницы Госавтоинспекции традиционно поздравят мужчин-водителей с Днем защитников Отечества. 22 февраля в районе Центральной площади на улице Республики женщины-инспекторы будут дарить им открытки, памятки и световозвращатели.

В пресс-службе областной ГИБДД рассказали, что автомобилисты смогут сделать селфи с инспекторами и сфотографироваться с лозунгами о безопасности на дорогах.

Акция стартует в 14 часов.

Теги: ГИБДД , День защитника Отечества
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