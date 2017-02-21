Сотрудницы ГИБДД поздравят автомобилистов с 23 февраля

В Тюмени работницы Госавтоинспекции традиционно поздравят мужчин-водителей с Днем защитников Отечества. 22 февраля в районе Центральной площади на улице Республики женщины-инспекторы будут дарить им открытки, памятки и световозвращатели.

В пресс-службе областной ГИБДД рассказали, что автомобилисты смогут сделать селфи с инспекторами и сфотографироваться с лозунгами о безопасности на дорогах.

Акция стартует в 14 часов.