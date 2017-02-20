В Тюменской филармонии пройдет первый фестиваль народного искусства "Русская весна"

Первый в истории Тюменской филармонии фестиваль народного искусства "Русская весна" начнется уже на этой неделе и продолжится до конца марта. За это время жители и гости города смогут увидеть три концерта прославленных коллективов.

20 февраля программу "Зимние сибирские забавы" представит Омский русский народный хор – один из ведущих профессиональных народных коллективов России, визитная карточка Сибирского края, сокровищница песенных традиций и зажигательных самобытных плясок. Прекрасные голоса артистов, теплота и искренность исполнения песен, яркие, запоминающиеся хореографические номера, предельная сложность трюков, которые с необыкновенной легкостью выполняют танцоры, приводят в восторг, неизменно вызывая бурю аплодисментов.

10 марта Русский Национальный Балет "Кострома" выступит с программой "Великая история великой страны". В программе шоу широко используются новейшие технологии, уникальные костюмы, интересные декорации. Это один из самых молодых профессиональных хореографических коллективов России, представляющих традиционное народное искусство. О международном признании Балета говорят 45 туров почти в 30 странах мира.

25 марта состоится настоящий, большой праздник – концерт ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко, который по праву признан художественным достоянием России. Выступления коллектива отличает театрализация танцев, насыщенный юмором постановочный стиль. Красота, благородство, артистизм и вдохновение, которые несут сибирские артисты, заряжают положительными эмоциями с первых минут концерта и не отпускают до последних звуков музыки.

Концерты фестиваля объединены в абонемент. Купив единый билет, можно посетить сразу три концерта по выгодной цене.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.