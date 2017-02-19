Тюменские студенты педагогических специальностей будут практиковаться вдвое больше

Количество практических занятий в школе для студентов педагогических специальностей увеличится вдвое благодаря введению нового образовательного стандарта, рассказала изданию "Вcлух.pу" директор института психологии и педагогики ТюмГУ Людмила Волосникова.

"Практики не хватает, ее мало в рамках стандарта, который был утвержден в 2001 году. Хорошо, что ситуация меняется, принят новый образовательный стандарт кредо ТюмГУ - подготовить в рамках фундаментальной теории хорошего специалиста", - подчеркнула она.

При этом директор института отмечает, что безудержно радоваться этому факту не стоит. По ее словам, Германия уже пережила этот опыт, они сделали акцент на практическую ориентированность.

"Чуть ли не треть времени студенты проводили в школе, оттачивая мастерство. Но при этом страдает теоретическая подготовка", - считает Людмила Русакова.

Здесь же встает вопрос об объеме знаний, который получают за четыре года бакалавры и за пять специалисты. Директор школы №70 Лидия Русакова считает, что бакалаврам не хватает пространства и времени на развитие культуры личности, культуры речи, начитанности.

"Зрелости хватает, с этим все в порядке, но не культурного уровня. Я бы все-таки предпочла принимать на работу выпускников, которые окончили пять курсов", - говорит педагог.