Профориентация тюменских детей начнется с детсада

В Тюменской области планируют организовать профориентационные мероприятия для детей, начиная с самого раннего возраста. В детских садах занятия должны проходить в игровой форме.
Как отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, в школьном возрасте эффективными будут экскурсии. Так подростки увидят, из чего складывается трудовой процесс: как пекут хлеб, ремонтируют машины и т.д. Для старшеклассников процесс выбора будущей профессии становится более ответственным и осознанным.
"Мы стремимся реализовывать программу профильных партнерских классов, чтобы ребенок не оставался в тупике, получив аттестат зрелости. Работа в этом направлении постоянно совершенствуется. Сегодня все труднее ориентировать на одну профессию, еще труднее понять, какой род трудовой деятельности будет востребован через десять лет, поэтому важнее развивать все способности ребенка", - отмечает глава ведомства.
Важную роль в процессе профессиональной ориентации детей должны играть их родители. По мнению председателя управляющего совета школы №70 "Сотворчество" Татьяны Рыгиной, в современном мире существует конфликт амбиций родителей и желания детей, поэтому многим родителям потребуется изменить свое мировоззрение, пишет "Вслуx.ру".
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