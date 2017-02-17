Семейная пара зарегистрировала у себя больше сотни мигрантов

В Тюменском районе за фиктивную регистрацию иностранных граждан супружеской паре грозит крупный штраф, принудительные работы или даже лишение свободы.

В своей квартире площадью 60 квадратных метров в поселке Боровском они прописали 132 гостей из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. За полгода с декабря 2015-го 50-летний мужчина направил в орган миграционного учета 77 уведомлений, примерно в это же время его 43-летняя супруга сообщила в ведомство о еще 55 иностранцах. На деле предоставлять мигрантам жилье супруги не собирались.

Как сообщают в областной прокуратуре, дело передано мировому судье.