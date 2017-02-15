Билет на рейсовый автобус можно купить через мобильное приложение

Пользователям мобильного приложения "Транспорт72" стала доступна функция покупки билета на проезд в рейсовых автобусах по Тюменской области.

При этом, как отметили в областном департаменте информатизации, комиссия за совершение электронного платежа составляет всего 3.5 % от стоимости билета. Для сравнения, при покупке билета на сайте автовокзала, аналогичная комиссия составит — 10%.

Напомним, приложение было запущено в регионе год назад, в феврале 2016 года. С помощью этого сервиса пассажиры всех маршрутов, включая пригородные и межмуниципальные, получили доступ к расписанию автобусов и их местоположению в реальном времени. Приложение упростило процесс планирования поездок, особенно в случае непредвиденных ситуаций на дорогах и сбоях графика движения.

Специалисты продолжают работать над усовершенствованием сервиса. Обновляется дизайн, сервис становится более понятным и приятным для пользователя. Приложение доступно владельцам мобильных устройств на базе Android, iOS. Ссылка для скачивания.