На фестивале в Ялуторовске встретятся мастера кузнечного дела

Первый фестиваль-ярмарка "Кузнечный посад" состоится в Ялуторовске в конце мая. Предполагается, что в нем примут участие мастера кузнечного дела со всего Урала.

Как рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации города Ялуторовска Ирина Мелкова, сейчас ведутся переговоры с потенциальными участниками. "Раньше кузнечное дело было развито на территории всего региона. В Ялуторовске были и до сих пор существуют предприятия, специализирующиеся в этом направлении. Традиции идут с древних времен, их надо возрождать и поддерживать", - отметила она.

Идею проведения фестиваля поддержал директор тюменской компании "Железный мастер" Александр Шабанов. По его словам, мастерам будет что показать и чему поучиться друг у друга, пишет ИА "Тюменская линия".