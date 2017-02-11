В Тюмени пройдет фестиваль российских студотрядов

Торжественное открытие фестиваля российских студенческих отрядов состоится в Тюменском индустриальном университете, в СК "Зодчий", 16 февраля в 18:00. В нем примут участие студенты первых и вторых курсов строительных специальностей – потенциальные бойцы РСО.

Мероприятие будет посвящено Дню российских студенческих отрядов. Лучших представителей отрядного движения наградят почетными знаками внимания, сообщает ИA "Тюмeнская линия"

Продолжится фестиваль 17 февраля в 18 часов в спортзале ТИУ (Володарского, спортивными баталиями "Большие гонки". По задумке организаторов, состязаний между отрядами в этот раз не предвидится. Шесть команд по 10 человек соберут из командиров, комиссаров, бойцов и ветеранов отрядного движения.

В лучших традициях студенческих отрядов и на спортивном мероприятии бойцам предстоит построить Керченский мост. Первые три команды получат сертификат на игру в лазертаг.

Празднование завершит масленица в ТюмГУ 20 февраля. Мероприятие назвали "Знатоки РСО среди нас" - студентов ждут викторины и конкурсы, традиционные национальные развлечения.