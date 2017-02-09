Джон Уоррен сыграл на тобольских колоколах

16:15 09 февраля 2017
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Фото пресс-службы ТИАМЗ

Команду передачи телеканала НТВ "Поедем поедим!" во главе с ведущим Джоном Уорреном 7-8 февраля  на территории Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника за чашкой чая приветствовала и.о. директора Музея-заповедника Наталья Вертянкина.

"Мы гордимся тем, что пространство Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника выбрано в качестве площадки для съемок популярной передачи. Тобольский Кремль – особое место, где органично сочетаются мемориальность и современность", – отметила Вертянкина. 

Несмотря на сильный мороз и леденящий ветер, ведущий программы Джон Уоррен поднялся на Соборную колокольню Тобольского Кремля и сумел позвонить в колокола - оказывается, журналист мечтал об этом. Сотрудников музея-заповедника и коллег впечатлил своим мастерством и музыкальным слухом, сообщается на сайте музея-заповедника.

Своими впечатлениями о поездке в Тобольск Уоррен поделится со зрителями 11 марта, когда программа "Поедем поедим!" выйдет в эфир.

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Теги: культура , музей , история , Тобольск , телевидение
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