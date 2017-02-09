Мастер-класс по микрососудистому анастомозу пройдет на базе ФЦН в Тюмени

16-17 февраля на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени пройдет мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии.

Участникам мастер-класса представится уникальная возможность побывать на лекциях мировых лидеров нейрохирургии. Врач-нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Медицинской аспирантуры Университета города Кобе (Япония) Кимура Хидехито проведет лекцию на тему "Микрососудистые анастомозы в нейрохирургии. Показания, противопоказания, техника", а главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов прочитает лекцию о болезни Мойя-Мойя. В программу входят три мастер-класса: "Отработка сосудистого шва на силиконовых трубках", "Подготовка сосудистой стенки для микроанастомоза. Отработка сосудистого шва на куриных крыльях/бедрах в техниках "конец в конец", "конец в бок" и "Отработка сосудистого шва на крысах в техниках "конец в конец", "конец в бок" на сонной и брюшной артерии".

Профессор Кимура Хидехито уже бывал в ФЦН. В октябре 2016 года в нейроцентре проходила международная трехдневная образовательная конференция "Хирургия основания черепа и краниовертебрального перехода". Хидехито читал лекцию по хирургии основания черепа. Все слушатели конференции отметили получение уникального опыта и с нетерпением ждали возвращения профессора в Тюмень.

По итогам мастер-класса участники получат именные сертификаты. Запись открыта онлайн на сайте Ассоциации нейрохирургов Тюменской области.

Организаторами курса выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.