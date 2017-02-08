Тобольские музейщики протестировали новый квест по Тюремному замку

Отчаяние и страх, кандалы и смирительная рубашка – в этих непростых условиях закаляется характер и проверяется дружба на прочность. В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике провели тестирование нового квеста по Тюремному замку. Организаторы предупреждают: это испытание - не для слабонервных.

Пять сотрудниц ТИАМЗ оказались запертыми в камере самого мистического музейного комплекса города. Чтобы выбраться из плена, им пришлось расшифровать дневниковые записи того, кому уже удалось покинуть место заключения еще при Временном Правительстве, и открыть кодовый замок. Однако, выйдя на свободу, участницы квеста узнали, что еще двое коллег томятся в неволе, и их нужно спасти как можно скорее.

"На меня одели смирительную рубашку, – рассказывает участница квеста, экскурсовод Елена Михайленко. – Очень необычные и неоднозначные впечатления. Я просидела в закрытой камере, ожидая, пока меня освободят, достаточное количество времени. Признаюсь, было и страшно, и жутко. Хотелось постоянно слышать голоса коллег, чтобы не чувствовать себя настолько одинокой. Квест мне понравился – это настоящая проверка: каждому пришлось снять маску и быть самим собой. Иначе нам бы не удалось пройти испытание".

Для сценариста квест-проекта Александра Теренина это был первый опыт сотрудничества с музеем-заповедником.

"Был выходной день, я гулял по Кремлю и заметил Тюремный замок – единственное место Кремля, где я ещё не побывал. Заглянул и обомлел: изнутри музейный комплекс был очень похож на Форт Боярд. Тем же вечером я сел за написание сценария, связался с заведующим Тюремным замком Эдуардом Бурнашевым, и вот теперь каждый из вас может лично поучаствовать во всем этом сумасшествии", - рассказал он.

По словам Александра Теренина, первый вариант сценария был написан за сутки, однако впоследствии он был подвергнут изменениям: какие-то этапы исключили совсем, что-то пришлось додумать, но конечный результат пришелся по душе не только разработчику квеста, но и сотрудникам Тобольского музея-заповедника. После удачного тестирования создатель квеста и сотрудники ТИАМЗ уверены, что большая площадь для игры, разнообразные задания на интеллект и ловкость обязательно придутся по вкусу тоболякам и гостям города.