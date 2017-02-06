Тюменская делегация отправится на всемирный фестиваль молодежи

Участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года, станут 200 жителей Тюменской области. Заявочная кампания, по итогам которой будет сформирован состав делегации, подходит к концу.

Фестиваль соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Ребят ждет уникальная образовательная и дискуссионная программа с профессионалами мирового уровня, прикладные навыки в воркшопах и творческих мастерских, развлекательная программа (балет, ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое представление) и life-style программа (уличные танцы, ЗОЖ, сдача норм ГТО, экстрим-парк, музыкальные субкультуры).

Альтернативный вариант участия в мероприятии - волонтерство. Тюменский дворец "Пионер" - центр отбора и подготовки волонтеров в Уральском федеральном округе - завершает набор претендентов. После регистрации на сайте www.russia2017.com, личных собеседований или по Skype в волонтеры зачислят 150 человек от 18 до 70 лет, сообщили в пресс-службе проекта "Моя территория".