На выставке в тюменском музее расскажут о старых утюгах

Выставка "Из жизни старого утюга" с 10 февраля по 28 мая будет действовать в музее "Дом Машарова", сообщает департамент культуры Тюменской области.

На открытии выставки, которое состоится 10 февраля в 15:00, гости увидят деревянные рубели, которыми хозяйкам удавалось разгладить грубую домотканую ткань, портновские цельнолитые десятикилограммовые чугунные утюги, крошечные утюжки для проглаживания дамского белья и кружев, угольные утюги – печки, а также предшественника современных электрических утюгов. Среди сотни предметов представлено и "чудо" хозяйственного инвентаря начала XX века – ручная гладильная машина. Чтобы понять, каково приходилось хозяйкам, посетителям разрешается подержать утюги в руках.