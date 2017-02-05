Юный певец из Тобольска попал на федеральное телевидение

Воспитанник тобольской детской школы искусств имени Александра Алябьева Руслан Чванько примет участие в съемках нового проекта телеканала НТВ "Ты супер!". Он прошел заочный отборочный тур и получил приглашение в Москву.

В рамках проекта юному певцу предстоит продемонстрировать свои вокальные данные перед жюри и телезрителями. Также он получит возможность поработать с профессиональными продюсерами и другими музыкантами.

Руслан занимается музыкой больше восьми лет: учится в музыкальной школе, играет на аккордеоне и фортепиано, является солистом в местном ансамбле. Мальчика поддерживает его педагог Светлана Бриеско и бабушка Татьяна Низовских, пишет ИА "Тюменская линия".

Всего в телешоу примут участие более 800 детей от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. Победитель получит контракт с одной из крупнейших музыкальных компаний России, а в будущем может выступить на "Евровидении".

В эфире проект "Ты супер!" начнут показывать в феврале, финал состоится 29 апреля.