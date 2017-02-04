Тюменцы массово станцуют руэду

Тюмень в 2017 году вновь присоединится к международному флешмобу Ruede de Casino. Участники станцуют руэду – кубинский танец, разновидность сальсы, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Танец синхронно исполняют несколько пар, движущихся в круге, при этом они неоднократно меняются местами и партнерами, в результате чего получается веселое непринужденное ритмическое зрелище.

При исполнении важен кантор, так называемый ведущий, выкрикивающий команды, которые принимают к сведению танцующие. Например, в классической руэде есть команды "Maccarones" - когда партнер изображает, что ест макароны с руки партнерши, или "Foto", когда участники замирают, глядя вверх, пока кантор не произнесет "Basta!", и многие другие.

В 2016 году в Тюмени организаторы собрали 32 участников флешмоба, - они исполняли зажигательный танец на весенней тюменской набережной. Сейчас открыта регистрация и в других городах, которую можно пройти на интерактивном сайте флешмоба flashmob.dileque.si.