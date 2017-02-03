Организаторы "Ноль Плюс" предлагают детям снимать фильмы о селе

Оргкомитет международного тюменского кинофестиваля "Ноль Плюс" предлагает научить детей снимать фильмы о селе, пишет "Вcлух.ру".

Как рассказал директор по связям с общественностью и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко, интерес к этому проекту проявили представители агропромышленного комплекса - те, кто внедряет инновационные технологии.

"У них возник интерес к тому, чтобы дети вместе с профессиональными кинематографистами создавали фильмы в сельских территориях и непосредственно о селе: о профессиях, людях, о быте. Министерство культуры, чей представитель был на мероприятии, предоставило нам право включить в фильмофонд "Ноль Плюс" и мобильное приложение 100 рекомендованных фильмов для школьников, а также программу из 100 видеолекций об истории отечественного кинематографа", - пояснил Александр Школенко.

В рамках проекта планируется обучать школьников созданию фильмов, учить их осмысленному просмотру и аналитическому восприятию и использовать кино в образовательном процессе.

"У нас за три года проведения фестиваля накоплен большой фильмофонд. Лучшие из работ, по согласованию с авторами, мы обязательно будем показывать. Также есть договоренности с российскими и зарубежными студиями. Например, с проектом "Фиксики" и с Good Planet Foundation, правообладателями культовых фильмов "Дом. Свидание с планетой", "Планета Океан", "Терра", - рассказал представитель "Ноль Плюс".

Для использования фильмов в образовательном процессе организаторы предлагают использовать уже готовое мобильное приложение "Ноль Плюс". Также идет работа над сайтом, который предоставит расширенный функционал для родителей и учителей.